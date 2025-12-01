Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер отметил, чего он ждет от финала плей-офф MLS против «Интер Майами» Лионеля Месси. Матч состоится 6 декабря.

Томас Мюллер globallookpress.com

«Это не Месси против Мюллера, а „Майами» против „Ванкувера«. Возможно, их команда чуть сильнее зависит от Месси, чем мы — от меня, ведь у нас действительно отличный коллектив… Думаю, вы понимаете, о чём я.

Такой финал — именно то, чего я хотел. И меня радует не только возможность сыграть против лучшего футболиста в истории, который до сих пор показывает высочайший уровень, но и то, что сама вывеска привлечёт огромный интерес», — сообщает слова Мюллера Marca.