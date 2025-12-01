«Манчестер Юнайтед» сравнялся с «Арсеналом» по числу голов, забитых со стандартных положений в текущем сезоне АПЛ. Это произошло после победы над «Кристал Пэлас» (2:1) в 13-м туре чемпионата на лондонском «Селхерст Парк», где матч судил Роберт Джонс.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим globallookpress.com

Оба гола манкунианцев пришли после розыгрыша штрафных, которые исполнял Бруну Фернандеш. Теперь на счету «Юнайтед» в сезоне 2025/2026 десять мячей со стандартов (без учёта пенальти) — столько же у «Арсенала», и это лучший показатель в лиге.

После 13 туров «МЮ» занимает седьмое место, набрав 21 очко. Отставание от лидирующих «канониров» составляет девять баллов.