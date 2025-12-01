«Манчестер Юнайтед» сравнялся с «Арсеналом» по числу голов, забитых со стандартных положений в текущем сезоне АПЛ. Это произошло после победы над «Кристал Пэлас» (2:1) в 13-м туре чемпионата на лондонском «Селхерст Парк», где матч судил Роберт Джонс.
Оба гола манкунианцев пришли после розыгрыша штрафных, которые исполнял Бруну Фернандеш. Теперь на счету «Юнайтед» в сезоне 2025/2026 десять мячей со стандартов (без учёта пенальти) — столько же у «Арсенала», и это лучший показатель в лиге.
После 13 туров «МЮ» занимает седьмое место, набрав 21 очко. Отставание от лидирующих «канониров» составляет девять баллов.