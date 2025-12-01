Наставник «Наполи» Антонио Конте высказался по поводу победы над «Ромой» (1:0) в 13-м туре чемпионата Италии.

Антонио Конте globallookpress.com

«Я доволен, потому что увидел, как ребята проявили характер, мы смотрели им в глаза с самого начала. Вместе с тем у нас сейчас очень сложный период — много игроков выбыло из строя, и это продлится еще какое-то время. Не то чтобы я переживал, но надеюсь, что оставшиеся футболисты будут здоровы, иначе у нас будет еще больше проблем», — цитирует Конте Football Italia.

«Наполи» с 28 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии.