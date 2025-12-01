Заслуженный тренер России и бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов не очень верит в призовые перспективы бело-голубых по итогам этого сезона.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Сейчас "Динамо" много чего не хватает. Они сезон начали неудачно. Даже после того, как повели в матче с "Ахматом", начали допускать ошибки, пропустили два мяча. Нет стабильности. Некоторые матчи проводят достаточно неплохо. Не знаю, может быть, изначально те футболисты, которые пришли, не соответствуют уровню "Динамо", поэтому результаты такие.

В весенней части немного матчей остается. Архисложно будет попасть в тройку. Я думаю, что в этом году сезон скомканный получился. Не вижу никаких перспектив, что "Динамо" в тройку попадет», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Сейчас «Динамо» занимает 9-е место с 20 очками и от третьей строчки отстает на 16 очков. В 18-м туре бело-голубые сыграют в гостях 6 декабря со «Спартаком».