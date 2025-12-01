«Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 14-го тура испанской Примеры.
На 45-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному удару Аззедина Унаи.
«Реал» смог сравнять счет на 67-й минуте, с пенальти отличился Килиан Мбаппе.
Результат матча
ЖиронаЖирона1:1Реал МадридМадрид
1:0 Аззедин Унаи 45' 1:1 Килиан Мбаппе 67' пен.
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Хьюго Ринкон (Алехандро Франсес 72'), Витор Рейс, Алекс Морено, Аззедин Унаи (Lancinet Kourouma 83'), Аксель Витсель, Иван Мартин, Виктор Цыганков (Хоэль Рока 72'), Владислав Ванат (Абель Руис 83'), Бриан Хиль (Ясер Асприлья 72')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия (Alvaro Fernandez Carreras 90'), Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Арда Гюлер (Эдуардо Камавинга 46'), Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми (Родриго 72'), Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд (Гонсало Гарсия 90'), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе
Жёлтые карточки: Пауло Гассанига 42' (Жирона), Аззедин Унаи 59' (Жирона), Владислав Ванат 74' (Жирона)
После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 33 очками в активе. «Жирона» — на 18-й позиции (12 баллов).