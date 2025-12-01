После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 33 очками в активе. «Жирона» — на 18-й позиции (12 баллов).

«Реал» смог сравнять счет на 67-й минуте, с пенальти отличился Килиан Мбаппе .

«Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 14-го тура испанской Примеры.

1.82

