Наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу поражения от «Наполи» (0:1) в 13-м туре Серии А.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Как и у нас, у "Наполи" тоже было мало моментов. Разочаровывает, что нам не хватало энергии, поскольку в четверг мы заплатили высокую цену за победу в матче Лиги Европы.

Не хватало скорости, недостаточно быстро двигали мяч. Когда играешь против такого организованного соперника, как "Наполи", это не может не вредить. К сожалению, мы не смогли сыграть так, как хотели, в таком важном матче», — цитирует Гасперини Football Italia.

«Рома» с 27 баллами располагается на четвертой позиции. Команда прервала четырехматчевую победную серию во всех турнирах.