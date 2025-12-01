Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подвел итог матча против «Сочи» (0:0).

Хасанби Биджиев globallookpress.com

«Во втором тайме мы создали меньше моментов, может, строже начал действовать соперник, перейдя на схему с пятью защитниками. Хотя, конечно, мы имели преимущество, достаточно активно атаковали, но не смогли довести моменты до забитого мяча. В первом тайме были забитые мячи, но их отменили. Пока не могу никак это прокомментировать, потому что повторов не видел.

По накалу было ясно, что будет такая игра. Но, к сожалению, мы не смогли проявить до конца нужных качеств, чтобы одержать победу. Это самый главный вывод», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

В активе «Динамо» Мх теперь 15 очков и 13-е место в турнирной таблице, «Сочи» с 9 баллами — последний.