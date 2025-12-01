Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил причины поражения своей команды в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (1:3).

Джонатан Альба globallookpress.com

«В чужой штрафной нам не удалось должным образом воспользоваться своими шансами. Соперник — качественная команда, и у меня нет претензий к игрокам. Моменты у нас были, но сегодня просто не наш день. Всё могло сложиться иначе, забей мы пенальти. К тому же мы слишком рано пропустили», — заявил Альба в эфире «Матч ТВ».

После 17 туров «Ростов» набрал 18 очков и располагается на 11-м месте, тогда как команда Михаила Галактионова с 34 баллами идёт четвёртой.