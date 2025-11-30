Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев оценил свою игровую форму после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Далер Кузяев globallookpress.com

«Было непросто, всё-таки я последний официальный матч провел в январе. Первые матчи давались непросто, уставал, особенно во втором тайме. Иногда приходилось бегать и играть через не могу. Это нормальный процесс. Ребята и тренерский штаб помогали и подсказывали, как лучше действовать, чтобы набрать форму. Не считаю, что сейчас я в своих оптимальных кондициях», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

«Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.