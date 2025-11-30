Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о матче против «Ахмата» (1:2).

Ролан Гусев globallookpress.com

«Мы посмотрели состав и сразу проанализировали, поняли, какая будет схема игры у них, и кто где будет располагаться. Единственное, был момент, когда мы не могли уже докричаться и надо было нагружать левую зону, где он играл. Оттуда можно было атаковать.

Думаю, чуть не вошли во втором тайме, действительно. Пропустили необязательный гол. Но потом все равно владели преимуществом, имели моменты, но не использовали.

Соответствует ли результат игре? Нет, конечно. Я так не считаю. Моментов у нас было больше. Повторюсь, мы их не использовали, а побеждает тот, кто использует моменты», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмата» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й позиции (20).