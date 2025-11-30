Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение в состав Рафиньи и Педри, которые получили игровое время в матче 14-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:1).

Встреча завершилась победой каталонцев: на первый гол Ибаньеса уже на 1-й минуте хозяева ответили точными ударами Ламина Ямала на 8-й и Дани Ольмо на 26-й и 90+3-й минутах.

«Я рад, что они снова в строю. Распределять минуты было непросто: Рафа мог сыграть только час, Педри — около получаса. Главное, что мы взяли три очка. Хотя были моменты, которые мне не понравились — например, потери мяча. Но в целом команда справилась, и три очка — это ключевой итог», — цитирует Флика AS.

После 14 туров «Барселона» набрала 34 очка и вышла на первое место в чемпионате Испании.