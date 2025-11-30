«Атлетико» располагается на 3-й позиции в таблице Примеры с 31-м очком в активе, а «Овьедо» — на последней 20-й строчке с 9-ю баллами.

В составе «матрасников» дубль оформил нападающий Александр Серлот , который забил свои голы на 16-й и 26-й минутах.

«Атлетико» одержал победу над «Овьедо» (2:0) в матче 14-го тура испанской Примеры.

