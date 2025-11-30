Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итог матча против «Челси» (1:1).

Микель Артета globallookpress.com

«Сложная игра. Обе команды играют с большой интенсивностью и агрессией. В каждом подкате и действии чувствовалось, как много поставлено на карту. Это нормально, когда две топ-команды борются за Премьер-лигу.

У нас было четыре игрока с желтыми карточками, и было видно, что соперник нацеливался на этих игроков, чтобы уравнять составы. Мы не смогли собраться во втором тайме, потому что они забивали, и нам нужно было справиться с эмоциями. Нам потребовалось время, чтобы настроиться и проявить больше терпения. Затем мы забили блестящий гол и создали два или три хороших момента.

Неделя была тяжелой как в эмоциональном, так и в физическом плане, из-за соперников, с которыми мы играли. Перед приездом сюда мы потеряли двух очень важных игроков. У нас было на один день меньше на восстановление, и мы играли на "Стэмфорд Бридж", где "Челси" только что обыграл "Барселону", одну из лучших команд Европы, так что это сложный соперник.

Мы также знали, что в некоторых аспектах игры, но в большинстве я хочу и ожидаю победы. Нам пришлось смириться с тем, что после нескольких минут второго тайма они вышли вперед, и это было тяжело эмоционально», — цитирует Артету Sky Sports.

В активе «Арсенала» теперь 30 очков и первое место в турнирной таблице. У «Челси» же 24 очка и третья строчка.