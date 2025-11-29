Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о поражении в матче с «Пари НН» (1:2).

Заур Тедеев globallookpress.com

«В первом тайме очень плохо реагировали на потери мяча. К тому же была очень плохая видимость на поле. Наверное, не хватило концентрации, внимания и настроя.

Складывалось такое ощущение, что команда "Пари НН" больше хотела победить. И поэтому они добились желаемого результата.

Не хватило качества в атаке с точки зрения реализации моментов. Дзюба выиграл очень много единоборств. Но те сбросы, которые он осуществлял, мы не использовали. Считаю, что сегодня мы были не очень хороши», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

«Пари НН» одержал первую победу в РПЛ с конца сентября и поднялся на 15-е место в таблицкс 11 очками. «Акрон» с 21 баллом занимает 8-ю строчку.