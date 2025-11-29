В матче 13-го тура итальянской Серии А «Ювентус» минимально победил «Кальяри» со счетом 2:1.
На гол Себастьяно Эспозито на 26-й минуте хозяева ответили дублем Кенана Йылдыза, который забивал на 27-й и 45+1-й минутах.
Результат матча
ЮвентусТурин2:1КальяриКальяри
0:1 Роберт Наварро 3' 0:2 Нико Уильямс 44'
Ювентус: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Алан Маттурро, Мануэль Санчес, Унай Эльхесабаль (Хорхе Кабельо 46'), Карлос Альварес, Кервин Арриага (Иван Ромеро 46'), Ориоль Рей, Jon Olasagasti, Карл Этта Эйонг, Годюэн Койялипу
Кальяри: Унай Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Иньиго Лекуэ, Роберт Наварро, Алехандро Рего, Микель Хаурегисар, Горка Гурусета, Нико Уильямс, Алехандро Беренгер
Жёлтые карточки: Кервин Арриага 32', Ориоль Рей 37' — Юри Берчиче 40', Даниэль Вивиан 51'
«Ювентус» смог набрать 23 очка и закрепился на 23-м месте в турнирной таблице Серии А. У «Кальяри» осталось 11 баллов и 14-я строчка.