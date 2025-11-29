«Ювентус» смог набрать 23 очка и закрепился на 23-м месте в турнирной таблице Серии А. У «Кальяри» осталось 11 баллов и 14-я строчка.

На гол Себастьяно Эспозито на 26-й минуте хозяева ответили дублем Кенана Йылдыза , который забивал на 27-й и 45+1-й минутах.

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Ювентус» минимально победил «Кальяри» со счетом 2:1.

2.04

Прогнозы•Завтра 22:45 «Рома» — «Наполи». Прогноз и ставка «Рома» и «Наполи» не выявят победителя?

Футбол•Сегодня 21:54 «Ювентус» — «Кальяри»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Сегодня 18:04 Талантливые португальцы и сенсационный австриец: восемь главных звезд ЧМ U-17

Футбол•27/11/2025 22:42 «Рома» — «Мидтьюлланн»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЕ

Футбол•27/11/2025 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:00 Тест на чемпионство: готов ли «Челси» навязать борьбу «Арсеналу» в гонке за титул?

Футбол•Сегодня 16:08 Магия центра: Субименди, Кайседо и еще восемь лучших полузащитников АПЛ

Футбол•Сегодня 11:08 Компромисс или новый прецедент: почему «Реал» может потерять Винисиуса

Футбол•Вчера 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Футбол•Вчера 18:21 В ЦСКА неспокойно: почему Николич и Челестини невзлюбили Евгения Шевелева

Выбор читателей

Футбол•27/11/2025 13:55 Точка невозврата: что еще должно случиться, чтобы «Ливерпуль» уволил Слота

Футбол•23/11/2025 11:57 Уроки для «Ливерпуля»: как синдром чемпиона ломает великие команды

Футбол•26/11/2025 12:52 Волчья стая против Алонсо: зачем игроки и мадридские медиа осознанно обостряют кризис в «Реале»

Футбол•24/11/2025 16:25 От «Бернабеу» до свободного рынка: шесть экс-игроков «Реала», оставшихся без клуба

Футбол•26/11/2025 15:32 Хозяин своей судьбы: почему Кейн не спешит продлевать контракт с «Баварией»

Самое интересное

Футбол•10/10/2025 12:48 Последний вздох Суперлиги: как УЕФА окончательно добил дерзкий проект

Футбол•10/10/2025 10:24 Пираты из Коверчано: зачем молодежная сборная Италии тренируется с повязками на глазах

Бои•10/10/2025 11:20 7 самых ярких нокаутов локтями в современной истории UFC

Футбол•09/10/2025 15:24 Кто сменит Левандовского? Шесть кандидатов на роль новой «девятки» «Барселоны»