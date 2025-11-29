В субботу, 29 ноября, туринский «Ювентус» примет «Кальяри» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
12' Алессандро Дейола («Кальяри») получил шипом по лицу после единоборства и у него рассечение брови. Небольшая пауза в игре, пока оказывают помощь капитану гостевой команды.
10' Хозяева взяли мяч под свой контроль, но пока острых моментов создать не получается.
08' Неудачная попытка развернуться в штрафной от Душана Влаховича («Ювентус») и мяч потерян.
07' Франсишку Консейсау («Ювентус») классно прорвался к воротам и ударил с метров 15-ти, но мяч был заблокирован защитником.
05' Пьер Калюлю («Ювентус») забросил мяч в штрафную соперника, но там только вратарь — Элия Каприле («Кальяри») через передачу начал атаку своей команды.
04' Себастьяно Эспозито («Кальяри») прорывался по правой бровке, однако в шикарном подкате мяч у него забрал Ллойд Келли («Ювентус»).
02' Элия Каприле («Кальяри») выносит мяч от своих ворот, но партнеры не смогли выиграть верховую борьбу.
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Ювентус» — «Кальяри» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
19:58 Главные действующие лица появляются на газоне «Альянц-Арены». Игра вот-вот начнется!
19:55 Сегодня в Турине переменная облачность, во время матча температура будет около +5℃.
19:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
19:45 Главным арбитром встречи назначен Давиде Герзини.
19:40 Сегодняшний матч пройдет в Турине на «Альянц-Арене», которая вмещает 41 507.
19:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Кальяри». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Ювентус»: Перин Маттиа, Калюлю Пьер, Келли Ллойд, Копмейнерс Тëн, Маккенни Уэстон, Локателли Мануэль, Тюрам Кефрен, Костич Филип, Консейсау Франсишку, Йылдыз Кенан, Влахович Душан
«Кальяри»: Каприле Элия, Литета Джозеф, Дзаппа Габриэле, Луперто Себастьяно, Палестра Марко, Адопо Ндари, Дейола Алессандро, Фолоруншо Майкл, Оберт Адам, Эспозито Себастьяно, Боррелли Дженнаро.
«Ювентус»
«Ювентус» провалил старт чемпионата и пока находится за пределами еврокубковой зоны, занимая только седьмое место в турнирной таблице Серии А. На счету «черно-белых» 20 набранных очков в 12-ти матча, а отставание от лидирующей Ромы составляет семь очков. Разница забитых и пропущенных голов — 15:11.
В двух последних турах Серии А «Ювентус» играл вничью с «Торино» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1). Параллельно с этим «старая синьора» проводит матч Лиги чемпионов. В этом турнире накануне «Ювентус» одержал тяжелую выездную победу над норвежским «Будё/Глимтом» со счетом 3:2.
«Кальяри»
«Кальяри» проводит не самый успешный отрезок в чемпионате и не побеждает уже на протяжении восьми туров. Последняя виктория в Серии А датирована серединой сентября. В итоге команда скатилась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и имеет на своем счету всего 11 набранных очков.
В последних двух турах «Кальяри» играл вничью с «Комо» (0:0) и «Дженоа» (3:3). До этого было два поражения от «Сассуоло» (1:2) и «Лацио» (0:2). Если тренерский штаб «Кальяри» срочно что-то не предпримет, то команда в ближайшем будущем окажется на дне турнирной таблицы.
Личные встречи
Между собой эти соперники играют минимум два раза в год в чемпионате и иногда пересекаются в Кубке Италии. В этом противостоянии доминирует «Ювентус» — он не проигрывал своему оппоненту с 2020-го года (9 встреч подряд). Последняя очная дуэль состоялась в феврале нынешнего года, там «старая синьора» на выезде победила со счетом 1:0.
