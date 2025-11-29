«Ювентус» рвется в тройку лидеров, но на пути «Кальяри»

В субботу, 29 ноября, туринский «Ювентус» примет «Кальяри» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

12' Алессандро Дейола («Кальяри») получил шипом по лицу после единоборства и у него рассечение брови. Небольшая пауза в игре, пока оказывают помощь капитану гостевой команды.

10' Хозяева взяли мяч под свой контроль, но пока острых моментов создать не получается.

08' Неудачная попытка развернуться в штрафной от Душана Влаховича («Ювентус») и мяч потерян.

07' Франсишку Консейсау («Ювентус») классно прорвался к воротам и ударил с метров 15-ти, но мяч был заблокирован защитником.

05' Пьер Калюлю («Ювентус») забросил мяч в штрафную соперника, но там только вратарь — Элия Каприле («Кальяри») через передачу начал атаку своей команды.

04' Себастьяно Эспозито («Кальяри») прорывался по правой бровке, однако в шикарном подкате мяч у него забрал Ллойд Келли («Ювентус»).

Статистика матча 3 Удары в створ 2 2 Удары мимо 3 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 7 Фолы 8

02' Элия Каприле («Кальяри») выносит мяч от своих ворот, но партнеры не смогли выиграть верховую борьбу.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Ювентус» — «Кальяри» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:58 Главные действующие лица появляются на газоне «Альянц-Арены». Игра вот-вот начнется!

19:55 Сегодня в Турине переменная облачность, во время матча температура будет около +5℃.

19:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:45 Главным арбитром встречи назначен Давиде Герзини.

19:40 Сегодняшний матч пройдет в Турине на «Альянц-Арене», которая вмещает 41 507.

19:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Кальяри». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Перин Маттиа, Калюлю Пьер, Келли Ллойд, Копмейнерс Тëн, Маккенни Уэстон, Локателли Мануэль, Тюрам Кефрен, Костич Филип, Консейсау Франсишку, Йылдыз Кенан, Влахович Душан

«Кальяри»: Каприле Элия, Литета Джозеф, Дзаппа Габриэле, Луперто Себастьяно, Палестра Марко, Адопо Ндари, Дейола Алессандро, Фолоруншо Майкл, Оберт Адам, Эспозито Себастьяно, Боррелли Дженнаро.

«Ювентус»

«Ювентус» провалил старт чемпионата и пока находится за пределами еврокубковой зоны, занимая только седьмое место в турнирной таблице Серии А. На счету «черно-белых» 20 набранных очков в 12-ти матча, а отставание от лидирующей Ромы составляет семь очков. Разница забитых и пропущенных голов — 15:11.

В двух последних турах Серии А «Ювентус» играл вничью с «Торино» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1). Параллельно с этим «старая синьора» проводит матч Лиги чемпионов. В этом турнире накануне «Ювентус» одержал тяжелую выездную победу над норвежским «Будё/Глимтом» со счетом 3:2.

«Кальяри»

«Кальяри» проводит не самый успешный отрезок в чемпионате и не побеждает уже на протяжении восьми туров. Последняя виктория в Серии А датирована серединой сентября. В итоге команда скатилась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и имеет на своем счету всего 11 набранных очков.

В последних двух турах «Кальяри» играл вничью с «Комо» (0:0) и «Дженоа» (3:3). До этого было два поражения от «Сассуоло» (1:2) и «Лацио» (0:2). Если тренерский штаб «Кальяри» срочно что-то не предпримет, то команда в ближайшем будущем окажется на дне турнирной таблицы.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют минимум два раза в год в чемпионате и иногда пересекаются в Кубке Италии. В этом противостоянии доминирует «Ювентус» — он не проигрывал своему оппоненту с 2020-го года (9 встреч подряд). Последняя очная дуэль состоялась в феврале нынешнего года, там «старая синьора» на выезде победила со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.75