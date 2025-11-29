ставка за 1.75, прогноз на матч Серии А 29 ноября 2025 года

29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Кальяри». Начало игры — в 20:00 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» в текущем сезоне занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков за двенадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 15:11.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Буде-Глимт» со счетом 3:2 в Лиге чемпионов.

До того команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) и «Торино» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Бремер, Милик, Пинсольо, Ругани

Состояние команды: «Ювентус» после назначения Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды пока что ни разу не проиграла — две победы и три ничьи.

«Бьянконери» после увольнения Тудора выправила свои позиции, что позволяет команде бороться за место в Лиге чемпионов.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» в текущем сезоне занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков за 12 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 12:17.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью с «Дженоа» (3:3).

До того команда сыграла вничью с «Комо» (0:0) и проиграла «Лацио» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Белотти, Маццителли и Жозе Педру

Состояние команды: «Кальяри» после не самого плохого старта находится в самом настоящем кризисе, выиграв свой последний матч еще в сентябре-месяце.

Сардинцы пока благодаря еще более худшей ситуации конкурентов остается вне зоны вылета, но при продолжении текущей ситуации может оказаться в тройке худших команд по итогам сезона.

Статистика для ставок

«Ювентус» не проигрывает в шести встречах кряду

«Кальяри» имеет на своем счету восемь игр без побед

Последняя встреча между командами завершилась гостевой победой «Ювентуса» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.20, а победа «Кальяри» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.86.

Прогноз: «Ювентус» при Спаллетти еще ни разу не проигрывал и вряд ли собирается делать это в матче против команды, находящейся в кризисе.

Ставка: Победа «Ювентуса» с форой — 1,5 за 1.95.

Прогноз: «Ювентус» является фаворитом встречи и вполне ожидаемо, что «бьянконери» покажут результативную игру в атаке.

Ставка: Тотал «Ювентуса» больше 2,5 за 2.73