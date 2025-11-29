Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что уход главного тренера Валерия Карпина стал для него неожиданностью.

Даниил Фомин globallookpress.com

«Я узнал, как и все, когда было объявление.  Было неожиданно.  Валерий Георгиевич приехал, попрощались, сейчас не готов какие-то выводы делать по работе с ним.  Очевидно, не получилось у нас всех вместе.  Сейчас нужно отыграть оставшиеся два матча, а все разборы будут потом.

Мне кажется, что, когда есть результат, когда есть победы, это дает позитив.  Мы мало побеждали.  В плане быта сейчас тоже поменялось чуть-чуть, стало полегче.  Но я не считаю, что это какой-то критичный момент.

Конечно, мы слышали заявление про Гусева и его будущее.  У нас и так есть амбиции — побеждать.  У нас впереди два матча, два финала.  Там, как будет, посмотрим», — сказал Фомин изданию ТАСС.

Карпин ушел из «Динамо» 17 ноября, сейчас команду временно возглавляет Ролан Гусев.