Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что уход главного тренера Валерия Карпина стал для него неожиданностью.

Даниил Фомин globallookpress.com

«Я узнал, как и все, когда было объявление. Было неожиданно. Валерий Георгиевич приехал, попрощались, сейчас не готов какие-то выводы делать по работе с ним. Очевидно, не получилось у нас всех вместе. Сейчас нужно отыграть оставшиеся два матча, а все разборы будут потом.

Мне кажется, что, когда есть результат, когда есть победы, это дает позитив. Мы мало побеждали. В плане быта сейчас тоже поменялось чуть-чуть, стало полегче. Но я не считаю, что это какой-то критичный момент.

Конечно, мы слышали заявление про Гусева и его будущее. У нас и так есть амбиции — побеждать. У нас впереди два матча, два финала. Там, как будет, посмотрим», — сказал Фомин изданию ТАСС.

Карпин ушел из «Динамо» 17 ноября, сейчас команду временно возглавляет Ролан Гусев.