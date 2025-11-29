Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о матче против «Оренбурга» (2:0).

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Играть так дома нельзя. В первом тайме за 10 секунд до конца мы позволяем "Оренбургу" создавать момент. Сколько раз нас за это уже наказывали, и мы никак не может выучить этот урок. Мы должны взрослеть и не допускать таких ошибок. Во втором тайме то же самое. Хотят прокинуть мяч между ног зачем‑то, хотя можно отдать передачу, следом идет острый удар от соперника, мяч попадает в перекладину и тут же угловой. Счет 2:1 для меня был неприемлем, потому что во втором тайме игра давалась, в первом — согласен с тем, что "Оренбург" нас переиграл.

Эмоциональная проблема? Нет, физическая тоже. Но все равно нужно включать голову и играть рационально. Если не получается игра, ты должен сесть к своим воротам, контролировать мяч. Но когда, как в первом тайме, ты пытаешься куда‑то бежать, а оно все равно не получается. Здесь наверное немного неправильно мы сыграли, хотя тренер нас предупреждал об эмоциональном спаде. Но все равно, команде нужно взрослеть», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

У ЦСКА теперь 36 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (12) — 14-й.