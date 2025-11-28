Польский голкипер Войцех Щенсный рассказал, чем отличаются между собой три топ-клуба, за которые он выступал на протяжении своей карьеры.

Войцех Щенсный globallookpress.com

«Арсенал» — это красивый футбол, но без давления победы в лиге. «Рома» дала мне возможность почувствовать вкус успеха. «Барселона» — чистое удовольствие играть. «Ювентус» — это ежедневный труд под максимальным давлением, там важны только победы, я научился быть его частью«, — цитирует 35-летнего вратаря известный журналист Джанлука Ди Марцио.

В составе "Арсенала" Щенсный был с 2008 по 2015 год, затем перебрался в "Рому", а затем в "Ювентус" (2017-2024). В октябре 2024 года он подписал контракт с "Барселоной" в качестве свободного агента, хотя ранее объявил о завершении карьеры.