Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на календарь накануне матча 17-го тура РПЛ против «Рубина». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 30 ноября.

Сергей Семак globallookpress.com

«После выездной очень поздней игры с "Динамо", конечно, для восстановления очень мало времени. Но, к сожалению, мы на календарь не можем повлиять. Хотя возможностей было предостаточно для того, чтобы оставить и нам немножко больше времени.

Наверное, мы и с "Динамо" могли немножко по-другому сыграть, другим составом. Но ничего не сделаешь: мы отталкиваемся от того, что есть. Мы и по ходу матча, и изначально планировали выпустить игроков, которые меньше играют и дать отдохнуть футболистам, которые в последнее время играют больше. Я имею в виду Глушенкова и Барриоса. Нино поберегли, Вендела, Дркушича. Кассьерра, может быть, подключится в ближайшее время — надеюсь, у нас будет чуть больше игроков в распоряжении», — цитирует Семака сайт сине-бело-голубых.