Главный тренер «Зенита» Сергей Семак критически высказался про футболистов Александра Соболева и Лусиано Гонду, вышедших на замену в ответном матче с московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0, первая игра 1:3).

Александр Соболев и Лусиано Гонду globallookpress.com

«Наверное, больше немножко ждали от вышедших на замену, что всё-таки добавят именно остроты, и те подходы, которые были, чтобы у нас больше насытили штрафную площадь.

И Соболев, и Лусиано — те игроки, которые должны быть в штрафной площади, как раз открываться под те передачи и врывания наших полузащитников и защитников, которых было достаточно много. Но я думаю, что немножко не хватило именно этой остроты, которая привела бы к голу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».