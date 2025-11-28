«Ренн» одержал минимальную победу в гостях над «Мецем» в рамках 14-го тура Лиги 1 — 1:0.
Единственный гол в матче забил Валентен Ронжье на 22-й минуте.
Результат матча
МетцФранция. Лига 10:1РеннРенн
0:1 Валентин Ронжье 22'
Метц: Джонатан Фишер, Максим Колен, Терри Йегбе, Жан-Филипп Гбамин, Георгий Цитаишвили, Жесси Деменге, Бубакар Траоре, Фоде Балло-Туре, Шейх Сабали (Йоэль Асоро 19'), Готье Эн, Ибу Сане
Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье (Людовик Блас 62'), Жереми Жаке, Абдельхамид Аит Будлал, Джауи Сиссе (Антони Руо 62'), Валентин Ронжье, Махди Камара, Пшемыслав Франковски (Кентен Мерлен 62'), Эстебан Леполь, Брил Эмболо, Муса Аль-Тамари
«Ренн» набрал 24 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице, «Мец» (11) — семнадцатый.