«Ренн» набрал 24 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице, «Мец» (11) — семнадцатый.

Единственный гол в матче забил Валентен Ронжье на 22-й минуте.

«Ренн» одержал минимальную победу в гостях над «Мецем» в рамках 14-го тура Лиги 1 — 1:0.

3.70

Прогнозы•Сегодня 19:00 «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставка Команда Головина даст бой парижанам?!

Футбол•27/11/2025 02:43 Витинья тащит на себе весь Париж: «Тоттенхэм» был в шаге от сенсации против «ПСЖ

Футбол•27/11/2025 01:04 «ПСЖ» — «Тоттенхэм»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•26/11/2025 02:43 Обамеянг всё ещё решает! Выездное проклятие «Ньюкасла» продолжилось в Марселе

Футбол•24/11/2025 00:47 «Лилль» — «Париж»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Футбол•Вчера 18:21 В ЦСКА неспокойно: почему Николич и Челестини невзлюбили Евгения Шевелева

Футбол•Вчера 14:20 «У него ноги уже не те»: четыре слова, которых боится каждый футболист

Футбол•Вчера 18:25 Взлет и падение: как Эстеван затмевает Неймара в борьбе за место в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 12:27 Кто бросит вызов Кейну? Топ-5 самых ярких атакующих игроков Бундеслиги

Выбор читателей

Футбол•26/11/2025 00:56 Шоу Эстевао и красная Араухо: «Челси» разнёс «Барселону» на «Стэмфорд Бридж»

Футбол•23/11/2025 17:57 Александр Филимонов: В нашем «Спартаке» ничья приравнивалась к поражению

Футбол•25/11/2025 18:51 125 миллионов сомнений: почему Исак рискует стать обузой для «Ливерпуля»

Футбол•27/11/2025 13:33 Уязвимость над головой: почему Доннарумма стал мишенью для соперников «Ман Сити»

Футбол•25/11/2025 08:20 Ринат Билялетдинов: ЦСКА и «Спартак» больше мешали друг другу, чем создавали

Самое интересное

Футбол•13/11/2025 11:52 Цена эгоизма: почему «Барса» и сборная Испании рискуют сломать Ямаля в погоне за результатом

Футбол•13/11/2025 14:22 «Неймаризация» или лидерство? Главный вызов для Винисиуса в сборной Бразилии

Футбол•12/11/2025 15:58 От джокера до лидера «Манчестер Сити»: трансформация Жереми Доку

Футбол•11/11/2025 17:46 Из Лутона в Лондон: как Уильямс-Барнетт мечтает покорить АПЛ