«Порту» и «Ницца» опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Софьян Диоп — игрок «Ниццы» globallookpress.com

«Порту»: Диогу Кошта, Альберто Коста, Росарио, Кивиор, Моура, Фрохольдт, Варела, Вейга, Пепе, Саму, Гул.

«Ницца»: Диуф, Клаусс, Менди, Данте, Бард, Абди, Чо, Ванхут, Сансон, Диоп, Моффи.

Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го ноября в 20:45 по мск.

После 4-х туров в общем этапе Лиги Европы «Порту» занимает 14-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Ницца» — на 35-й строчке без набранных баллов.