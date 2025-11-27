Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Порту» — «Ницца» globallookpress.com

«Порту» разгромил «Ниццу» со счетом 3:0.

У португальской команды дубль оформил Габриэль Вейга, который забил свои голы на 1-й и 33-й минутах.

Еще один гол записал на свой счет Самуэль Агехова на 61-й минуте с пенальти.

Результат матча Порту Порту 3:0 Ницца Ницца 1:0 Габри Вейга 1' 2:0 Габри Вейга 33' 3:0 Саму Агехова 61' пен. Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Якуб Кивёр, Франсишку Моура, Пепе, Пабло Росарио, Виктор Фрохольдт ( Родригу Мора 73' ), Алан Варела ( Ян Беднарек 46' ), Габри Вейга ( Стефен Эустакиу 80' ), Саму Агехова ( Люк де Йонг 73' ), Дениз Гюль ( Борха Сайнс 67' ) Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Антуан Менди, Данте ( Kojo Peprah Oppong 79' ), Жонатан Клосс ( Тиагу Говея 79' ), Морган Сансон, Шарль Ванхаутте, Теремас Моффи ( Хишем Будауи 68' ), Софьян Диоп ( Исак Янссон 68' ), Мохамед-Али Чо ( Kevin Carlos 68' ), Али Абди Жёлтые карточки: Ян Беднарек 77', Борха Сайнс 90+3' — Шарль Ванхаутте 52', Антуан Менди 78'

Статистика матча 3 Удары в створ 0 2 Удары мимо 5 56 Владение мячом 44 4 Угловые удары 3 3 Офсайды 0 16 Фолы 13

После этого матча «Порту» занимает 5-ю строчку с 10-ю баллами, а «Ницца» — на последней 36-й позиции без очков.

«Лудогорец» обыграл «Сельту» со счетом 3:2.

У хозяев хет-трик оформил Петар Станич, отличившись на 11-й, 49-й и 62-й минутах.

В составе «Сельты» голы забили Пабло Дуран на 70-й минуте и Джонс Эль-Абделлауи на 90+6-й минуте.

«Лудогорец» занимает 23-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Сельта» располагается на 6-й строчке (9).

ПАОК сыграл вничью с «Бранном» (1:1).

В составе греческой команды единственный гол забил Лука Иванушец на 64-й минуте. «Бранн» сумел сравнять счет на 89-й минуте благодаря точному удару Эмиля Корнвига.

ПАОК располагается на 13-й позиции в таблице с 8-ю очками в активе, а «Бранн» — на 14-й строчке с тем же количеством баллов.