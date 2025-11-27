Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Порту» — «Ницца»
Фрагмент матча «Порту» — «Ницца» globallookpress.com

«Порту» разгромил «Ниццу» со счетом 3:0.

У португальской команды дубль оформил Габриэль Вейга, который забил свои голы на 1-й и 33-й минутах.

Еще один гол записал на свой счет Самуэль Агехова на 61-й минуте с пенальти.

Результат матча

ПортуПортуПорту3:0НиццаНиццаНицца
1:0 Габри Вейга 1' 2:0 Габри Вейга 33' 3:0 Саму Агехова 61' пен.
Порту:  Диогу Кошта,  Алберту Кошта,  Якуб Кивёр,  Франсишку Моура,  Пепе,  Пабло Росарио,  Виктор Фрохольдт (Родригу Мора 73'),  Алан Варела (Ян Беднарек 46'),  Габри Вейга (Стефен Эустакиу 80'),  Саму Агехова (Люк де Йонг 73'),  Дениз Гюль (Борха Сайнс 67')
Ницца:  Йеванн Диуф,  Мельвен Бар,  Антуан Менди,  Данте (Kojo Peprah Oppong 79'),  Жонатан Клосс (Тиагу Говея 79'),  Морган Сансон,  Шарль Ванхаутте,  Теремас Моффи (Хишем Будауи 68'),  Софьян Диоп (Исак Янссон 68'),  Мохамед-Али Чо (Kevin Carlos 68'),  Али Абди
Жёлтые карточки:  Ян Беднарек 77',  Борха Сайнс 90+3'  —  Шарль Ванхаутте 52',  Антуан Менди 78'

После этого матча «Порту» занимает 5-ю строчку с 10-ю баллами, а «Ницца» — на последней 36-й позиции без очков.

«Лудогорец» обыграл «Сельту» со счетом 3:2.

У хозяев хет-трик оформил Петар Станич, отличившись на 11-й, 49-й и 62-й минутах.

В составе «Сельты» голы забили Пабло Дуран на 70-й минуте и Джонс Эль-Абделлауи на 90+6-й минуте.

«Лудогорец» занимает 23-е место в таблице с 6-ю очками в активе.  «Сельта» располагается на 6-й строчке (9).

ПАОК сыграл вничью с «Бранном» (1:1).

В составе греческой команды единственный гол забил Лука Иванушец на 64-й минуте.  «Бранн» сумел сравнять счет на 89-й минуте благодаря точному удару Эмиля Корнвига.

ПАОК располагается на 13-й позиции в таблице с 8-ю очками в активе, а «Бранн» — на 14-й строчке с тем же количеством баллов.