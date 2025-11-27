Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Порту» разгромил «Ниццу» со счетом 3:0.
У португальской команды дубль оформил Габриэль Вейга, который забил свои голы на 1-й и 33-й минутах.
Еще один гол записал на свой счет Самуэль Агехова на 61-й минуте с пенальти.
Результат матча
После этого матча «Порту» занимает 5-ю строчку с 10-ю баллами, а «Ницца» — на последней 36-й позиции без очков.
«Лудогорец» обыграл «Сельту» со счетом 3:2.
У хозяев хет-трик оформил Петар Станич, отличившись на 11-й, 49-й и 62-й минутах.
В составе «Сельты» голы забили Пабло Дуран на 70-й минуте и Джонс Эль-Абделлауи на 90+6-й минуте.
«Лудогорец» занимает 23-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Сельта» располагается на 6-й строчке (9).
ПАОК сыграл вничью с «Бранном» (1:1).
В составе греческой команды единственный гол забил Лука Иванушец на 64-й минуте. «Бранн» сумел сравнять счет на 89-й минуте благодаря точному удару Эмиля Корнвига.
ПАОК располагается на 13-й позиции в таблице с 8-ю очками в активе, а «Бранн» — на 14-й строчке с тем же количеством баллов.