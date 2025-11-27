Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поступок Никиты Кривцова.

Мурад Мусаев globallookpress.com

В ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (4:0) Кривцов открыл счёт уже на четвёртой минуте, после чего отпраздновал гол, надев маску Человека-паука. За это он получил жёлтую карточку — вторую подряд, из-за чего пропустит первый полуфинальный матч с ЦСКА.

«Кривцов оштрафован, ему уже объявили. У него была жёлтая карточка, он пропускает игру с ЦСКА. Странно, что парень из-за хайпа не хочет играть с ЦСКА, очень странно. Поэтому будем разговаривать. Он уже извинился за это, но так нельзя делать, конечно», — сказал Мусаев в эфире канала «Матч Премьер».