Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3).

«Каждая команда может проиграть — это футбол. Я считал, что в первом тайме мы начали неплохо, но затем пропустили со стандарта. Тем не менее мы вернули себе инициативу и сравняли счёт. В перерыве мне казалось, что, если продолжим в том же духе, мы можем выиграть матч. Однако во втором тайме мы не нашли своего ритма. "Арсенал" сумел решить исход встречи: они отлично управляли игрой и использовали малейшие моменты в свою пользу. Я не буду искать оправдания — надо признать, что "Арсенал" был лучше. Нам предстоит решить эти вопросы в субботу. Чувствую, ребята уже жаждут следующей игры», — приводит слова Компани аккаунт в X Bayern & Germany со ссылкой на эфир DAZN.