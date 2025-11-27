Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал будущее первого номера россонери Майка Меньяна.

Майк Меньян globallookpress.com

«Майк всегда был одним из лучших вратарей, и я не удивлен его игрой. Что касается его контракта, клуб работает над ним. Они работают над тем, чтобы обеспечить этой команде стабильное будущее. Я говорю с Меньяном о том, что происходит на поле, и я рад, потому что он спокоен и подтверждает свои качества», — сказал алленаторе «Милана» журналисту Луке Ди Марцио.

Контракт 30-летнего француза истекает летом 2026 года и пока стороны не могут договориться о его продлении. За «Милан» он играет с 2021 года.