Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Норвежский "Буде-Глимт" демонстрирует действительно впечатляющую игру в пас и скорость мышления на своем поле. Все говорили, что "Буде" проще играть в этой атмосфере. Мы не смогли воспользоваться своими моментами в первом тайме, но после перерыва удвоили усилия. Это важная победа, которую "Ювентус" заслужил, и мы посвящаем ее себе и тем болельщикам, которые приехали поддержать нас в Норвегии.

Я счастлив сегодня вечером, потому что в раздевалке увидел счастливые лица, или, по крайней мере, более расслабленные, ведь игроки тоже люди и страдают, когда что-то идет не так. Было бы жаль не набрать очки после такого второго тайма, ведь парни сделали то, что нужно было сделать», — сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.

«Ювентус» с 6 очками занимает 21-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» идет на 31-й строчке — 2 очка.