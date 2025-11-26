Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу победы над «Интером» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«У нас был план: затягивать соперника в свою игру, пытаться отобрать мяч и использовать контратаки. У нас было не так много возможностей, как хотелось бы, но кое-что мы все-таки выжали из этого. Во втором тайме постарались задействовать тех, кто был в нашем распоряжении, для решающего рывка. В итоге нам удалось выиграть очень трудный матч против сильного соперника, способного играть очень разнообразно», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Атлетико» набрал 9 очков. Мадридский клуб находится на 12-й строчке в таблице общего этапа Лиги чемпионов.