Бывший полузащитник сборной Италии и клубов «Милан» и «Ювентус» Андреа Пирло выделил главных претендентов на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Андреа Пирло FONBET

По его словам, основными фаворитами являются «Ливерпуль», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». Пирло озвучил это мнение в недавно опубликованном видео в социальных сетях.

Финальный матч турнира запланирован на 30 мая 2026 года и пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Защитник титула — французский клуб «Пари Сен-Жермен», который в прошлом сезоне уверенно выиграл финал у «Интера» со счетом 5:0.