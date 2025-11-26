«Реал» не планирует возвращать Нико Паса из «Комо» в зимнее трансферное окно.

Нико Пас globallookpress.com

Несмотря на сообщения аргентинского журналиста Гастона Эдула о том, что мадридцы могли вернуть полузащитника уже в январе, по данным Marca и других источников, «Реал» намерен отложить возвращение Паса до лета 2026 года.

Клуб и сам игрок хотят, чтобы он остался в «Комо» еще как минимум до конца сезона Серии А для борьбы за высокие места в таблице. Теперь в ближайшие недели стороны попытаются договориться именно о трансфере летом 2026 года.

Пас лидирует по показателю «гол+пас» в текущем сезоне Серии А — у него 5 голов и 4 ассиста в 12 матчах. В среднем за матч он наносит около 2.46 ключевых передач, а его эффективность по статистике xA (ожидаемые ассисты) выше 96% игроков в Серии А.