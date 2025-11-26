В среду, 26 ноября, «Олимпиакос» примет мадридский «Реал» в рамках 5-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча
20 сек.

22:50 Матч пройдет на стадионе «Георгиоса Караискакиса» в Пирей, вмещающем 33 500 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Майкл Оливер из Англии.

Стартовые составы команд

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Рецос, Пирола, Ортега, Гарсия, Шикинью, Поденсе, Музакитис, Мартинш, Эль-Кааби.

«Реал»: Лунин, Асенсио, Фернандес, Александер-Арнольд, Менди, Вальверде, Камавинга, Гюлер, Винисиус Жуниор, Тчуамени, Мбаппе.

«Олимпиакос»

«Красно-белые» пока не впечатляют.  Команда находится на 31 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.  При этом «Олимпиакос» набрал 2 очка в 4 турах главного турнира Старого Света.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красно-белые» одолели «Атромитос» (3:0).  До того команда переиграла скромную «Кифисию» (3:1).  А вот поединок с ПСВ завершился боевым паритетом (1:1).  Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Олимпиакос» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

«Красно-белые» нынче выглядят вполне-себе выгодно.  Команда победила в 2 своих последних матчах.  Причем «Олимпиакос» в двух своих последних поединках настрелял 6 мячей.  А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает 2 гола за матч.  Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Красно-белые» намерены дать бой «сливочным».

«Реал»

Мадридцы в Лиге чемпионов выглядят прилично.  Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.  Причем «Реал» Мадрид в 4 матчах турнира набрал 9 зачётных баллов.  При этом команда сумела отличиться 8 забитыми мячами.  Предыдущий поединок команда провела неудачно.  Мадридцы не смогли переиграть «Эльче» (2:2).  До того команда подписала мировую с «Райо Вальекано» (0:0).  А вот чуть ранее она уступила «Ливерпулю» (0:1).  При этом «Реал» Мадридв 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Мадридцы в последних поединках смотрелись бледновато.  Команда не побеждает уже 2 матча кряду.  При этом «Реал» Мадрид явно способен прибавить во всех компонентах.  Да и своих амбициозных целей в Лиге чемпионов команда не скрывает.

Мадридцы в Лиге чемпионов в среднем пропускают реже гола за матч.  Зато Килиан Мбаппе уже успел отличиться 5 результативными выстрелами.  Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции фаворита.  Мадридцы явно находятся не на своем месте.  Из-за травм не помогут команде в отчетном матче Дани Карвахаль, Давид Алаба, Франко Мастантуоно и Орельен Тчуамени.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 8 матчей.  В 4 играх победил «Реал», в 1 «Олимпиакос», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00