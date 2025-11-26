«Ньюкасл» снова повёл в гостях и снова сам отдал матч. На «Велодроме» команда Эдди Хау получила дубль от 36-летнего Пьера-Эмерика Обамеянга и уже в четвёртый раз подряд проиграла на выезде.

Результат матча Марсель Марсель 2:1 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:1 Харви Льюис Барнс 6' 1:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 46' 2:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 50' Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Эмерсон, Артур Вермерен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд ( Анхель Гомес 88' ), Дэррил Бакола ( Matt O'Riley 62' ), Тимоти Уэа, Игор Пайшао, Пьер-Эмерик Обамеянг ( Робиньо Ваз 90' ) Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер ( Льюис Майли 61' ), Малик Тшау, Тино Ливраменто ( Энтони Эланга 61' ), Харви Льюис Барнс, Джейкоб Мёрфи ( Льюис Холл 61' ), Джозеф Уиллок ( Ник Вольтемаде 72' ), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон ( Джейкоб Рэмси 72' ) Жёлтые карточки: Леонардо Балерди 3', Дэррил Бакола 36', Эмерсон 52', Мэйсон Гринвуд 67', Артур Вермерен 84' — Джозеф Уиллок 20', Энтони Гордон 42', Дэниел Бёрн 65'

Статистика матча 7 Удары в створ 9 6 Удары мимо 5 58 Владение мячом 43 11 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 10 Фолы 8

Эдди Хау обещал ротацию, и действительно встряхнул и состав, и структуру. «Ньюкасл» вышел с тремя центральными защитниками, без мяча это выглядело как 5-4-1, которая при атаках превращалась в 3-5-2. Харви Барнс и Энтони Гордон формировали необычную пару форвардов, а Ник Вольтемаде остался в запасе. Поначалу этот ход полностью сбил «Марсель». «Ньюкасл» пошёл в высокий прессинг, цеплялся за каждый вынос и очень быстро был вознаграждён.

Уже на 6-й минуте Уиллок дождался, пока Тонали выйдет из офсайда на правом краю штрафной, покатил итальянцу, тот прострелил низом на Гордона, а дальше мяч отскочил к Барнсу. Харви не стал выдумывать — хлёсткий удар левой из центра штрафной, 0:1. Третий гол за два матча, продолжение его феерии в матче с «Манчестер Сити».

«Марсель» по инерции всё ещё попадал под прессинг и срывался на потери, но постепенно начал забирать мяч и успокаивать игру. К середине тайма владение у хозяев перевалило далеко за 70 процентов, а у ворот Ника Поупа стало жарче.

Гринвуд и Обамеянг нащупывают слабые места

Ключевой связкой «Марселя» быстро стала пара Мейсон Гринвуд — Пьер-Эмерик Обамеянг. Англичанин, лучший бомбардир Лиги 1, опускался глубже, получал мяч между линиями и разворачивал атаки. В одном из эпизодов он вырезал передачу на Обамеянга, который принял мяч грудью, развернулся и пробил — Поуп вытащил.

Всего за первый тайм у габонца накопилось аж четыре удара. Тревожный звонок для обороны «Ньюкасла», хотя счёт по-прежнему оставался в их пользу. При этом сами гости были очень опасны на контратаках, скорость Гордона и Барнса ломала «Марселю» линию обороны. Энтони выскакивал один на один после передачи Уиллока, заставляя Херонимо Рульи вытаскивать сложнейший удар.

В конце тайма «Велодром» замер от другого эпизода. После борьбы в штрафной Дан Бёрн в падении наступил Рульи на голову. Вратарю долго оказывали помощь, он ушёл на перерыв в белых бинтах, но продолжил игру. К этому моменту казалось, что главный вопрос — выдержит ли «Марсель» темп и не получит ли второй мяч в раздевалку.

Две вспышки Обамеянга после перерыва

Ответ хозяев оказался молниеносным. Второй тайм едва успел начаться, как «Марсель» разыграл, по сути, простую комбинацию. Семнадцатилетний Даррил Баколя стянул на себя полузащиту «Ньюкасла» и тут же выдал передачу в правый коридор за спину защитникам. Обамеянг выскочил между Фабианом Шером и Маликом Тшау, а Ник Поуп внезапно оказался далеко от ворот — к мячу он опоздал, к сопернику тоже. Габонец аккуратно прокинул мяч мимо кипера и с очень острого угла закрутил в сетку — 1:1.

«Ньюкасл» успел даже порадоваться второму голу Барнса, но офсайд обрезал эмоции. Тут же «Марсель» снова наказал англичан через правый фланг. Тимоти Веа оставил Ливраменто позади и выдал передачу низом на ближнюю штангу, где Обамеянг опередил Шера и шипами отправил мяч мимо Поупа. 2:1, дубль за четыре минуты и восьмой гол Пьера-Эмерика в девяти матчах против «Ньюкасла» за карьеру.

Слова Хау перед игрой о том, что Обамеянг «всё ещё так же хорош», в этот момент звучали почти пророчеством. Пропустив два мяча подряд, Хау попытался вернуть контроль через структуру. «Ньюкасл» вернулся к четвёрке сзади, усилил центр и фланги. Вышли Льюис Майли, Льюис Холл, Энтони Эланга, Джейкоб Рэмзи и Ник Вольтемаде. Команда стала чаще держать мяч, но по-настоящему убойных моментов после этого почти не создавала. Уиллок однажды пробил из-за штрафной, Рульи сложился и справился с ударом. Навесы и прострелы в штрафную «Марселя» либо перехватывала линия обороны, либо выносил вратарь, который, несмотря на повреждение, уверенно доиграл матч.

«Велодром» под конец устроил стоячую овацию Обамеянгу, когда его сменили. Для «Марселя» победа была важна и с эмоциональной точки зрения. Команда Де Дзерби выбежала из раздевалки после перерыва будто с другим настроем, заставив «Ньюкасл» снова почувствовать всю тяжесть выездов по Европе.

Очередной гостевой провал «Ньюкасла»

«Ньюкасл» уже в третьем мачте на выезде подряд забивает первым, но всё равно проигрывает (до этого были «Вест Хэм» и «Брентфорд»). Единственная выездная победа за последние месяцы на поле «Юниона» из Сен-Жиллуа выглядит скорее исключением.

На фоне домашнего успеха против «Манчестер Сити» поражение в Марселе особенно режет глаз. Та же агрессия на старте, тот же быстрый гол, но как только ритм падает и нужно аккуратно управлять матчем, «Ньюкасл» слишком легко отдает пространство и инициативу. Ошибка Поупа при первом голе и пассивность защиты при втором лишь подчёркивают общую неустойчивость.

А «Марсель» вернулся в борьбу за плей-офф на групповом этапе ЛЧ и убедился в уникальности Обамеянга. Пока тренерский штаб обновляется и экспериментирует с молодёжью вроде Бакола, на острие по-прежнему решает человек, который когда-то мучил «Ньюкасл» в футболке «Арсенала». И, судя по всему, Пьер-Эмерик точно не собирается останавливаться.