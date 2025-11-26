Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов заявил, что в ответном матче Кубка России против ЦСКА команда будет играть исключительно на победу, несмотря на результат первой игры.

Сослан Кагермазов globallookpress.com

«Игра с ЦСКА будет отличаться от той, что была в Махачкале. Несмотря на то, что ведем в один мяч, ничего менять не собираемся. Будем выходить и играть на победу. ЦСКА играет дома при своих болельщиках, поэтому не думаю, что они будут в плохой форме», — сказал Кагермазов «Матч ТВ».

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» выиграло дома со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 26 ноября в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.​