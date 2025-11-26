ЦСКА одержал победу над махачкалиским «Динамо» (2:1, 5:4 по пен.) в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.
В основное время матча гости забили единственный гол на 8-й минуте, отличился Андрес Аларкон.
На 68-й минуте все тот же игрок «Динамо» Мх Андрес Аларкон забил гол в свои ворота.
ЦСКА вышел вперед на 90-й минуте благодаря точному удару Матии Поповича.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались армейцы. Победный удар на счету Милана Гаича.
Результат матча
ЦСКАМосква3:1Динамо МхМахачкала
1:0 Иван Обляков 1' пен. 2:0 Мойзес 2' пен. 2:1 Moubarik M. 2' пен. 3:1 Popovic M. 3' пен. 3:2 Миро 3' пен. 4:2 Матвей Кисляк 4' пен. 4:3 Мохаммад Хоссейннежад 4' пен. 4:4 Арсен Адамов 8' 4:5 Арсен Адамов 68' 5:5 Popovic M. 90'
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мойзес, Данил Круговой (Henrique Carmo 46'), Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (Popovic M. 64'), Адольфо Гайч, Жоао Виктор, Матеус Алвес (Иван Обляков 46'), Тамерлан Мусаев (Игорь Дивеев 85'), Villagra R. (Alerrandro 64')
Динамо Мх: Давид Волк, Арсен Адамов, Нардин Мулахусейнович, Мохамед Аззи (Мохаммад Хоссейннежад 59'), Ахмед Джабраилов, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Gadzhiev S. (Сослан Кагермазов 59'), Ражаб Магомедов (Moubarik M. 83'), Azzi I. (Муталип Алибеков 64'), Mastouri H. (Миро 46')
Жёлтые карточки: Матвей Кисляк 53' (ЦСКА), Мойзес 73' (ЦСКА), Иван Обляков 81' (ЦСКА)
По сумме 2-х встреч (0:1, 2:1, 5:4 по пен.) ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.