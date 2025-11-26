ЦСКА одержал победу над махачкалиским «Динамо» (2:1, 5:4 по пен.) в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

Фрагмент матча t.me/pfccskamoscow

В основное время матча гости забили единственный гол на 8-й минуте, отличился Андрес Аларкон.

На 68-й минуте все тот же игрок «Динамо» Мх Андрес Аларкон забил гол в свои ворота.

ЦСКА вышел вперед на 90-й минуте благодаря точному удару Матии Поповича.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались армейцы. Победный удар на счету Милана Гаича.

Результат матча ЦСКА Москва 3:1 Динамо Мх Махачкала 1:0 Иван Обляков 1' пен. 2:0 Мойзес 2' пен. 2:1 Moubarik M. 2' пен. 3:1 Popovic M. 3' пен. 3:2 Миро 3' пен. 4:2 Матвей Кисляк 4' пен. 4:3 Мохаммад Хоссейннежад 4' пен. 4:4 Арсен Адамов 8' 4:5 Арсен Адамов 68' 5:5 Popovic M. 90' ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мойзес, Данил Круговой ( Henrique Carmo 46' ), Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов ( Popovic M. 64' ), Адольфо Гайч, Жоао Виктор, Матеус Алвес ( Иван Обляков 46' ), Тамерлан Мусаев ( Игорь Дивеев 85' ), Villagra R. ( Alerrandro 64' ) Динамо Мх: Давид Волк, Арсен Адамов, Нардин Мулахусейнович, Мохамед Аззи ( Мохаммад Хоссейннежад 59' ), Ахмед Джабраилов, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Gadzhiev S. ( Сослан Кагермазов 59' ), Ражаб Магомедов ( Moubarik M. 83' ), Azzi I. ( Муталип Алибеков 64' ), Mastouri H. ( Миро 46' ) Жёлтые карточки: Матвей Кисляк 53' (ЦСКА), Мойзес 73' (ЦСКА), Иван Обляков 81' (ЦСКА)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 4 Удары мимо 3 63% Владение мячом 37% 6 Угловые удары 2

По сумме 2-х встреч (0:1, 2:1, 5:4 по пен.) ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.