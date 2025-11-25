Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос о положении дел команды в турнирной таблице Первой лиги.

Олег Кононов
Олег Кононов globallookpress.com

Напомним, что в настоящий момент москвичи идут только на 16-й строчке в турнирной таблице.

«Конечно, непросто настраивать команду.  Есть определенные трудности.  Но есть цель, и мы к ней идем.  Когда есть цель, то все трудности должны быть позади.  Мы работаем 24 часа в сутки.  В чемпионате были неплохие игры, но были провалы в определенных моментах, не всю игру.  Ребята хотят, желание есть.  Психологически они себя чувствуют не так, как хотелось бы, понятно.  Но хотят изменить ситуацию.

Команда готова бороться.  Желание и самоотдача есть.  Это должно быть в результате.  Надеемся, ждем и желаем, чтобы все у нас это получилось.

Требования всегда есть у штаба, зависит от игроков, как они их выполняют.  Игроки все понимают на тренировках, и видим прогресс на тренировках.  Но в матчах что‑то не получается.  Не всегда получается», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».