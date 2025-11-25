Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос о положении дел команды в турнирной таблице Первой лиги.

Олег Кононов globallookpress.com

Напомним, что в настоящий момент москвичи идут только на 16-й строчке в турнирной таблице.

«Конечно, непросто настраивать команду. Есть определенные трудности. Но есть цель, и мы к ней идем. Когда есть цель, то все трудности должны быть позади. Мы работаем 24 часа в сутки. В чемпионате были неплохие игры, но были провалы в определенных моментах, не всю игру. Ребята хотят, желание есть. Психологически они себя чувствуют не так, как хотелось бы, понятно. Но хотят изменить ситуацию.

Команда готова бороться. Желание и самоотдача есть. Это должно быть в результате. Надеемся, ждем и желаем, чтобы все у нас это получилось.

Требования всегда есть у штаба, зависит от игроков, как они их выполняют. Игроки все понимают на тренировках, и видим прогресс на тренировках. Но в матчах что‑то не получается. Не всегда получается», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».