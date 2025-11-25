Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде объяснил, почему в 2022 году перешел из «Севильи» в каталонский клуб, а не в «Челси», который также делал ему предложение.

Жюль Кунде globallookpress.com

«Мне понравился разговор с Хави. Время пролетело незаметно, а это всегда хороший знак. Мы говорили в основном о футболе. Я люблю говорить о футболе, а особенно с таким тренером, как Хави, который был одним из лучших игроков в истории.

Я говорил с Тухелем и чувствовал, что он хотел видеть меня в составе, но мне просто больше понравился подход Хави», — цитирует Кунде портал Goal.

В этом сезоне Кунде сыграл 16 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу. В составе сборной Франции защитник провел 46 игр.