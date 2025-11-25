Пресс-служба мадридского «Реала» объявила, что перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» у основного голкипера команды Тибо Куртуа диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Вратарь пропустит игру и поездку в Афины, оставаясь под наблюдением врачей клуба. На данный момент «Реал» занимает седьмое место в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов, имея в активе девять очков после четырёх сыгранных матчей.

33-летний Куртуа с 2018 года защищает ворота мадридского клуба. В этом сезоне он провел 23 матча за «Реал» во всех турнирах, сохранив ворота в неприкосновенности 10 раз. Ранее в сезоне он также получал травму приводящей мышцы бедра.