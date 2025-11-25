Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы должны продолжать в том же духе и играть с таким же доминированием, агрессией и эффективностью.

Компани? У меня было ощущение, что Венсан будет великолепен во всем, за что бы он ни взялся.

Глубина состава? Так и должно быть, и слава Богу, что мы улучшили состав по сравнению с предыдущими сезонами. Это непростая лига, и мы должны это осознавать», — приводит слова Артеты Football.London

Матч «Арсенал» — «Бавария» состоится в среду, 26 ноября. Начало игры — в 23:00 мск.