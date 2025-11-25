«Бенфика» набрала первые три очка в общем этапе Лиги чемпионов, а «Аякс» остался единственным клубом в турнире у кого нет ни одного очка.

Точку в матче поставил на исходе основного времени Леандро Баррейро.

Автором первого гола на шестой минуте стал шведский полузащитник Самуэль Даль.

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов голландский «Аякс» уступил португальской «Бенфики» со счетом 0:2.

