В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов голландский «Аякс» уступил португальской «Бенфики» со счетом 0:2.
Автором первого гола на шестой минуте стал шведский полузащитник Самуэль Даль.
Точку в матче поставил на исходе основного времени Леандро Баррейро.
Результат матча
АяксАмстердам0:2БенфикаЛиссабон
0:1 Самуэль Даль 6'
Аякс: Витезслав Ярош, Йосип Шутало, Юри Бас, Овен Вейндал (Жорти Мокио 60'), Ко Итакура, Юри Регер (Рауль Моро 83'), Дави Классен (Оскар Глоч 74'), Кеннет Тейлор, Rayane Bounida (Киан Фитц-Джим 74'), Ваутер Вегорст, Мика Годтс (Каспер Дольберг 74')
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Георгий Судаков (Томаш Араужу 81'), Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Аурснес, Энцо Барренечеа, Ричард Риос, Вангелис Павлидис
Жёлтые карточки: Ваутер Вегорст 69' — Самуэль Даль 74'
«Бенфика» набрала первые три очка в общем этапе Лиги чемпионов, а «Аякс» остался единственным клубом в турнире у кого нет ни одного очка.