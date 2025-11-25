В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов голландский «Аякс» уступил португальской «Бенфики» со счетом 0:2.

Автором первого гола на шестой минуте стал шведский полузащитник Самуэль Даль.

Точку в матче поставил на исходе основного времени Леандро Баррейро.

Аякс:  Витезслав Ярош,  Йосип Шутало,  Юри Бас,  Овен Вейндал (Жорти Мокио 60'),  Ко Итакура,  Юри Регер (Рауль Моро 83'),  Дави Классен (Оскар Глоч 74'),  Кеннет Тейлор,  Rayane Bounida (Киан Фитц-Джим 74'),  Ваутер Вегорст,  Мика Годтс (Каспер Дольберг 74')
Бенфика:  Даниэль Бырлиджа,  Самуэль Даль,  Николас Отаменди,  Антониу Силва,  Амар Дедич,  Георгий Судаков (Томаш Араужу 81'),  Леандро Баррейро Мартинс,  Фредрик Аурснес,  Энцо Барренечеа,  Ричард Риос,  Вангелис Павлидис
Жёлтые карточки:  Ваутер Вегорст 69'  —  Самуэль Даль 74'

«Бенфика» набрала первые три очка в общем этапе Лиги чемпионов, а «Аякс» остался единственным клубом в турнире у кого нет ни одного очка.