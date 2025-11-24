Главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает, что бразильский вингер Эстевао обладает громадным потенциалом и должен стать футболистом мирового уровня.

«Эстевао уже выступает на высоком уровне и представляет сборную Бразилии. Конечно, он очень молод, конечно, он может играть ещё лучше, но мы им очень довольны. Приятно смотреть на таких игроков, как Эстевао, Ямаль, Педри — в этом и есть красота футбола. Мы счастливы, что Эстевао с нами, и он точно будет прогрессировать. Нет никаких сомнений, что Эстевао станет важным игроком для этого клуба.

Главное для него — получать удовольствие от футбола и не думать о том, чтобы быть лучше какого-то другого игрока. Он должен думать только о себе — стараться каждый день становиться лучше и работать дальше. Тогда он обязательно станет топ-футболистом», — сказал Мареска на пресс-конференции перед игрой в ЛЧ с «Барселоной».

18-летний Эстевао играет за «Челси» с июля этого года. Он был куплен у «Палмейраса» за 45 млн евро и сейчас оценивает в 60 млн евро. Всего он сыграл за синих 16 матчей, забил 4 гола и сделал один ассист.