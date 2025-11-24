Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо оценил последние результаты команды. Ранее мадридский клуб в Ла Лиге не смог победить «Эльче» (2:2).

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Мы недовольны, так как прекрасно знаем, что всегда хотим побеждать. До конца года ещё много игр, и нам нужно начать думать о следующем матче, анализируя то, что мы сделали до этого. Команда никогда не сдавалась. Мы продолжаем бороться. Мы знаем, что контекст каждой игры разный. Конечно, результат мог бы быть лучше. Мы это понимаем и самокритичны, но направление ясно, боевой дух остаётся хорошим, необходимо реагировать на трудности. Это "Реал", и каждый неудачный результат вызывает критику, с которой нам приходится мириться. Мы хотим совершенствоваться. Команда никогда не сдавалась», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Мадридский «Реал» не может победить в чемпионате Испании два тура кряду.