Наставник «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о подготовке своей команды к игре 12-го тура Серии А с «Торино».

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«Все вернулись из сборных в хорошей форме, кроме Диао. Пош вышел на чемпионат мира, Войвода очень хорошо сыграл против Косово и будет играть в плей-офф. Все вернулись довольными.

Мы стараемся быть лучше в атаке и нам необходимо стать более амбициозными перед штрафной, действовать более решительно. Мы доминируем по во многих аспектах. Но у против "Кальяри" у наших игроков не хватало агрессии, чтобы забить. Мы работаем над этим, процесс идёт», — сказал испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Игра «Торино» — «Комо» пройдет сегодня, 24 ноября, в 20:30 (мск). Сейчас «Комо» с 18 очками идет восьмым, «Торино» (14) — 12-й.