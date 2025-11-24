Латераль «Интера» Дензел Думфрис не сможет выйти на поле до конца декабря из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

29-летнний голландец получил повреждение голеностопа в игре чемпионата Италии против «Лацио» 9 ноября (2:0).

По данным издания травма защитника оказалась сложнее, чем ранее ожидалось и теперь он точно пропустит следующие 4 матча — с «Атлетико», «Пизой», «Венецией» и «Комо».

По планам врачей, Дюмфрис должен полностью восстановиться к игре ЛЧ с «Ливерпулем» 9 декабря в самом лучшем случае, а то и вовсе не сыграет в этом году.