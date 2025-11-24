«Милан» выиграл у «Интера» (1:0) в матче 12-го тура Серии А и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Для главного тренера «Милана» Массимилиана Аллегри эта победа стала 100-й во главе команды. 58-летний специалист стал седьмым тренером, которому удалось выиграть не менее 100 игр с «Миланом» во всех турнирах.

Ранее этого рубежа достигли Карло Анчелотти, Нерео Рокко, Фабио Капелло, Стефано Пиоли, Нильс Лидхольм и Арриго Сакки. Аллегри возглавил «Милан» в мае 2025 года, ранее он уже работал в клубе в 2010–2014 годах.