Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал выездную победу над «Интером» (1:0) в матче 12-го тура Серии А.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Это отличная победа и действительно яркая игра. В первые 15 минут мы выглядели немного зажатыми, но затем прибавили и создали четыре-пять моментов, где могли действовать грамотнее в финальной трети — особенно при передачах на Пулишича и Салемакерса.

Нам не хватало точности в навесах. После того как мы забили, стало понятно, что "Интер" перейдёт в наступление. Мы получили несколько прекрасных возможностей, в том числе эпизод, когда Леау выходил один на один. В обороне мы работали очень организованно, благодаря превентивной опеке — это крайне важно против "Интера", который становится максимально опасным, едва выходит из-под первого прессинга.

Считаю, что мы заслуженно набрали те очки, что имеем. Мы могли сыграть вничью с "Наполи" и "Ромой", так что всё компенсируется. Эта встреча вновь показала ключевую проблему сезона: когда нужно ускоряться, мы не всегда делаем это вовремя — отсюда и пропущенные мячи от "Кремонезе", "Пармы" и "Пизы".

В топ-матчах команда более сосредоточена и дольше удерживает концентрацию. Нужно понять: снижая темп, мы сами делаем себя уязвимыми. С точки зрения психологии это очень важная победа. Главная цель — удержаться в первой четвёрке», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Сейчас «Милан» занимает второе место в Серии А, уступая лидирующей «Роме» два очка.