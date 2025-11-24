Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин готов до конца бороться со своей страшной болезнью и надеется на выздоровление.

Евгений Алдонин globallookpress.com

«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: "Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь", — написал в сосети известный комментатор Дмитрий Шнякин.

Два дня назад, 22 ноября, СМИ сообщили, что 45-летнему Алдонину диагностировали рак желудка и он перенес операцию.

Алдонин явлется двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, за который он играл с 2004 по 2013 год.

Помимо армейцев, на клубном уровне он выступал за "Ротор", "Мордовию", "Волгу" и "Зоркий".