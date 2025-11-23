Главный тренер нижегородского «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итог матча против «Зенита» (0:2).

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Я не думаю, что во втором тайме мы плохо играли. Понятно, когда ты пропускаешь такие два гола… Это были структурные ошибки. В первом моменте просто базово мяч не подобрали, пассивно наблюдали и дали воспользоваться сопернику их индивидуальным мастерством. Во втором то же самое. К сожалению, наша атакующая линия не держала структуру и то, что мы подразумевали при подготовке к игре, гости с этих зон и забили.

Обидно, я не думаю, что мы наиграли на поражение. Ребятам сказал, что очень сильно ими горжусь, всегда хочется тренировать такую команду, несмотря на все сложности и кадровые трудности с начала первого тура. Но ребята увидели, что это не проблема структуры или идеи. Они максимум из себя выжали, поэтому огромное им спасибо за это», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

У «Зенита» стало 33 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» (8 баллов) — последний.