Знаменитый французский полузащитник Поль Погба поделился эмоциями от возвращения на футбольное поле в составе «Монако» после длительной паузы

Поль Погба
Поль Погба globallookpress.com

«Я люблю вызовы.  Я не закончил с футболом.  Мы упорно трудились, ждали более двух лет, чтобы вернуться.  Мы собираемся продолжать работать, чтобы достичь других наших целей.  Я хочу получать удовольствие.  Несмотря на все, что произошло, на проблемы за пределами поля, я пострадал больше всех.  Я действительно с нетерпением ждал этого.

Бывают моменты, когда дьявол говорит в твоей голове, пытается внушить, что все кончено.  Но Бог рядом, я верю в себя.  Я верю в свои способности.  Я не сделал ничего плохого, это была не моя вина.  Я не терял надежды», — сказал Погба в интервью Ligue 1+.

В игре 13-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:4) появился на поле на 85-й минуте.  Это его первая игра с с сентября 2023 года за «Ювентус».