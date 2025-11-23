Знаменитый французский полузащитник Поль Погба поделился эмоциями от возвращения на футбольное поле в составе «Монако» после длительной паузы

Поль Погба globallookpress.com

«Я люблю вызовы. Я не закончил с футболом. Мы упорно трудились, ждали более двух лет, чтобы вернуться. Мы собираемся продолжать работать, чтобы достичь других наших целей. Я хочу получать удовольствие. Несмотря на все, что произошло, на проблемы за пределами поля, я пострадал больше всех. Я действительно с нетерпением ждал этого.

Бывают моменты, когда дьявол говорит в твоей голове, пытается внушить, что все кончено. Но Бог рядом, я верю в себя. Я верю в свои способности. Я не сделал ничего плохого, это была не моя вина. Я не терял надежды», — сказал Погба в интервью Ligue 1+.

В игре 13-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:4) появился на поле на 85-й минуте. Это его первая игра с с сентября 2023 года за «Ювентус».